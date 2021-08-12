Тайбэй, 12 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Корабль ВМС Франции встал на якорь у западного побережья Тайваня, в районе уезда Чжанхуа. Об этом 12 августа сообщило центральное информационное агентство острова.

Авианосец «Шарль де Голль» ВМС Франции

Уточняется, что это фрегат «Прованс» класса FREMM. Направленный в этот район патрульный катер оценил ситуацию как нормальную.

Причины появления военного корабля у берегов Тайваня не ясны, пишет ТАСС. Французское представительство в Тайбэе воздерживается от комментариев.

Ранее корабли ВМС Франции не были замечены в районе Тайваньского пролива, который разделяет остров Тайвань и материковую часть Китая. При этом в проливе часто появляются американские корабли.