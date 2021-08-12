Москва, 12 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Ситуация, которая сложилась в Афганистане на сегодняшний день, является гораздо более сложной, чем она была при выводе оттуда контингента советских войск. Об этом 12 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, которые обучаются по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Сложнее. Намного сложнее», — сказал он, говоря об обстановке в Афганистане.

Минобороны РФ Сергей Шойгу в Кабуле

Также Шойгу уточнил, комментируя фотографию тридцатилетней давности, которую нашел один из участников встречи, где нынешний глава Минобороны РФ стоит в окружении, по словам интервьюера, «каких-то талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что на тот момент исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не существовало.

Минобороны РФ Сергей Шойгу в Кабуле

«Этот снимок сделан в Кабуле… Мы еще не ушли, а они уже пришли», — отметил Шойгу.

Минобороны РФ Сергей Шойгу в Кабуле

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России не должно повториться тяжелая политическая и экономическая ситуация, которая была в стране в 90-х годах прошлого века.