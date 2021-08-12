Москва, 12 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Москве на большинстве рынков достигнуты показатели федерального стандарта развития конкуренции, сообщил 12 августа вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

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Он рассказал, что результат достигнут с опережением. И, к примеру, в сфере благоустройства городской среды доля частных организаций составила 95% при целевом значении 20%, на рынке социальных услуг — 35% при значении 10%.

«На 42 приоритетных рынках в перспективных отраслях городской экономики, обозначенных в «дорожной карте», мы обеспечили выполнение целевых показателей, причем на 37 из них — превысили установленные цели, достижение которых определяется увеличением доли частных организаций», — заявил Ефимов.