Уфа, 12 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Башкирии стартовала акция «Вакцинируйся — получи сено!». Акция запущена в некоторых сельсоветах республики в рамках проекта «Здоровое село». Трем победителям, которые получат первый компонент вакцины с 11 августа по 21 августа 2021 года, обещают выдать по три рулона сена.

val50 Сено

Жители Башкирии активно комментируют эту новость в социальных сетях. Они отмечают, что «мир сошёл с ума».

Кто-то отметил, что «вакцинированных тоже за скотину держат, видимо… тогда все логично же», «они давно уже людей за скотину держат, решили на зиму подкормку кинуть», «Сено? А зачем мне сено? Что я, лошадь, что ли?» «После вакцины сможете только сено кушать».

«Админ, ты сделал мой день! Давно я так не смеялся, можно еще пару упаковок бамбуковых носков разыграть, не, ну как вариант!!!», «Или трусов», «А что, сахар закончился?» — предлагают свои идеи пользователи социальной сети.

Кто-то возмутился тем, что «почему это городским квартиры, айфоны, а сельчанам только рулон сена?» «Жаль, конечно, что без коровы. Надо бы и корову в придачу», «За второе место что? Вязанку хвороста?» «Сейчас подхватят это шоу другие районы: кому мешок картошки, морковки, а суперприз — теленок».

«Кому-то ещё сахар давали», — вспоминают люди.

Люди возмущаются тем, что власть идет на все ради вакцинации: «Самый подходящий приз для баранов. От нас уже ничего не скрывают, людям прямым текстом дают понять», «Вас уже в открытую гнобят, а вам все подозрительно», «Они сравнивают людей с домашним скотом. Как-то так», «После вакцинации будешь сено жрать и по полям скакать», «Принудительно только скот вакцинируют, вот и приз сделали соответствующий!»

Кто-то вспомнил о том, что депутаты госсобрания Башкирии планируют перечислить по пять тысяч рублей, которые предназначены для осуществления депутатской деятельности, для помощи территориям, пострадавшим от лесных пожаров в регионе. Эта новость также вызвала возмущение у местных жителей, которые заподозрили народных избранников в пиаре перед выборами: «После сдачи депутатами Курултая по 5 тысяч рублей на тушение пожаров я уже ничему не удивляюсь».

Некоторые жители сообщили, что пойдут вакцинироваться только тогда, когда будет разыгрываться телега удобрения: «Скажите, когда будет телега навоза? Пойду вакцинироваться!»

Некоторые пользователи одобрили данную акцию: «Для селянина, у которого рогатый скот имеется разнокалиберный, стог сена явно интереснее, чем какой-то айфон, за который «продвинутое аморфное городское» кредит берет».

«Позор! За сено призывают вакцинироваться! Обидно за страну и народ», «Унижение просто», — возмущаются жители.