Тбилиси, , 12:47 — REGNUM Большинство участников соцопроса, проведенного в Грузии, поддерживают вхождение республики в Евросоюз и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного 12 августа грузинским филиалом неправительственной организации из США Национального демократического института международных отношений (NDI) (признан нежелательной организацией на территории РФ).

Грузия и Евросоюз

Сообщается, что 76% респондентов поддерживают вхождение страны в ЕС. Против этого были 11% участников опроса. Остальные 13% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Вступление Грузии в НАТО поддержали 74% участников опроса. Негативно к этому относятся 11% респондентов. Остальные не ответили на вопрос.

Исследование проводилось с 13 по 24 июля. Были опрошены 2016 человек в Грузии. Погрешность оценивается на уровне 1,3%.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в 2024 году Тбилиси подаст заявку на вхождение республики в Евросоюз.