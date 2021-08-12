Чебоксары, 12 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Чувашии третьи сутки подряд регистрируют одинаковый суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным ведомства, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 30 208 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 79. Данный прирост наблюдается уже в течение трёх суток.

В то же время победил болезнь 27 491 пациент, из них за последние сутки вылечились 65 человек.

Также в Чувашии каждые сутки растёт число летальных исходов от COVID-19. Всего в республике умерли 1824 человека, из них за последние сутки скончались восемь пациентов.

Отметим, что ранее медицинскому центру в Новочебоксарске выделили два санитарных автомобиля. Они используются в амбулаторно-поликлиническом звене для доставки лекарств и мобильных бригад к маленьким пациентам.