Йошкар-Ола, 12 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 416 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в регионе выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 811 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1256 человек.

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