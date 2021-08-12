Казань, 12 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Татарии от COVID-19 за сутки привили свыше 10 тыс. человек, сообщает 12 августа республиканский минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Всего на сегодняшний день иммунизацию антиковидными препаратами прошли 901 429 человек. За сутки прирост составил 10 159 жителей. Вторую дозу вакцины получили 706 717 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 12 августа лабораторно подтверждены 24 532 случая инфицирования коронавирусом. Всего выздоровели 21 668 ковид-пациентов, скончались 642 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 48 человек, количество летальных исходов возросло на два.

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