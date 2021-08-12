Йошкар-Ола, 12 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 12 августа выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 811 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 139 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 43 человека. 416 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончался один человек в республике, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1256 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 614 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1140 человек, из них у 1119 — пневмония, 47 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 86 пациентов, при этом госпитализированы 86 жителей Марий Эл.