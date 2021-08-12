Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 12 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. На Ямале был ликвидирован крупный природный пожар на площади 83 гектара. Об этом сообщает пресс-служба «Ямалспаса».

Пресс-служба ГКУ «Ямалспас» Пожар на территории Надымского лесничества

На территории Надымского лесничества в 200−250 метрах от автодороги Надым-Правохеттинский при авиационном патрулировании земель лесного фонда днём 10 августа был обнаружен лесной пожар площадью четыре гектара.

Пресс-служба ГКУ «Ямалспас» Сотрудники «Ямалспаса» на пожаре

Ликвидировать его отправились 40 человек личного состава «Ямалспаса» из Надыма со средствами пожаротушения на автомобилях «Урал-вахта», автобусе «ПАЗ» и «Урал-бортовой». На момент тушения площадь возгорания уже составила 15 гектаров. Из-за сильных порывов ветра и сухого травянистого покрова лесной пожар к вечеру разросся до 70 гектаров.

Пресс-служба ГКУ «Ямалспас» В тушении пожара был задействован трактор

Было принято решение провести межбазовое маневрирование и направить на вертолете Ми-8 МТВ авиакомпании «Ямал» 14 человек личного состава Салехардского отряда «Ямалспаса». Данный лесной пожар был ликвидирован лишь днём 11 августа.

Пресс-служба ГКУ «Ямалспас» Снимок пожара от авиапатруля

Отмечается, что общая группировка сил для тушения этого лесного пожара составила 87 человек, в том числе 81 человек ГКУ «Ямалспас» и шесть человек ОАУ «Леса Ямала». Помимо вертолёта и наземной техники, применялся «Лесопатрульный комплекс» SILANT и трактор с плугом.