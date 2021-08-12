На Ямале ликвидирован крупный природный пожар
Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 12 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. На Ямале был ликвидирован крупный природный пожар на площади 83 гектара. Об этом сообщает пресс-служба «Ямалспаса».
На территории Надымского лесничества в 200−250 метрах от автодороги Надым-Правохеттинский при авиационном патрулировании земель лесного фонда днём 10 августа был обнаружен лесной пожар площадью четыре гектара.
Ликвидировать его отправились 40 человек личного состава «Ямалспаса» из Надыма со средствами пожаротушения на автомобилях «Урал-вахта», автобусе «ПАЗ» и «Урал-бортовой». На момент тушения площадь возгорания уже составила 15 гектаров. Из-за сильных порывов ветра и сухого травянистого покрова лесной пожар к вечеру разросся до 70 гектаров.
Было принято решение провести межбазовое маневрирование и направить на вертолете Ми-8 МТВ авиакомпании «Ямал» 14 человек личного состава Салехардского отряда «Ямалспаса». Данный лесной пожар был ликвидирован лишь днём 11 августа.
Отмечается, что общая группировка сил для тушения этого лесного пожара составила 87 человек, в том числе 81 человек ГКУ «Ямалспас» и шесть человек ОАУ «Леса Ямала». Помимо вертолёта и наземной техники, применялся «Лесопатрульный комплекс» SILANT и трактор с плугом.