Париж, 12 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб ПСЖ может сменить одного звёздного нападающего на другого летом 2022 года. Об этом 12 августа сообщает AS.

Sandro Halank Килиан Мбаппе

По информации издания, ожидается, что Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ, срок которого истечёт в 2022 году, и перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Вместо него руководство клуба намерено подписать контракт с Криштиану Роналду, у которого летом 2022 года закончится соглашение с «Ювентусом». 36-летний португалец может перейти в команду бесплатно.

Ранее в ПСЖ в качестве свободного агента перешёл Лионель Месси, который не смог продлить контракт с «Барселоной».