Екатеринбург, 12 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. На 84-м году жизни в Екатеринбурге умер фотограф, краевед и инициатор создания фотографического музея Метенкова Евгений Бирюков. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Музей Метенкова Евгений Бирюков

По данным музея, Бирюков скончался 10 августа. Он снимал на фотоаппарат столицу Среднего Урала более 60 лет. «Собрал отличную фотографическую коллекцию и много знал о городе», — написал в Facebook директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

Прощание с Бирюковым состоится 14 августа в 11:50 в крематории на Сибирском тракте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале скончался основатель Ирбитского музея изобразительных искусств Валерий Карпов.