Москва, 12 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Subaru получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённый кроссовер Subaru Forester в России. Документ размещён в открытой базе Росстандарта.

Пресс-служба Subaru Рестайлинговый кроссовер Subaru Forester

Отмечается, что обновлённый Forester появится на авторынке России до конца 2021 года. Согласно документу о сертификации, продажи кроссовера могут начаться с начала сентября текущего года. Однако у дилеров модель может появиться позднее.

Модернизированная модель отличается изменённой светодиодной оптикой в передней части автомобиля, а также U-образным узором решётки радиатора. Обновлённый Forester получил новые колесные диски.

В России кроссовер оснащается моторами на 2,0 и 2,5 л производительностью 150 и 185 л. с. соответственно. В качестве трансмиссии предусмотрен вариатор Lineartronic. Модель имеет полный привод.

Напомним, в Японии рестайлинговый кроссовер Subaru Forester был представлен в середине июня 2021 года.

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