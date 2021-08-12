Москва, 12 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Удалённая работа дома стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату, полагают 33% работающих жителей России, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru

Павел Редин ИА Красная Весна Удаленная работа

Готовы получать на «удаленке» на 5% меньше 17% респондентов. 9% работающих граждан готовы согласиться на снижение зарплаты на 10%.

Больше всего готовы к понижению заработка из-за работы дома молодые люди до 24 лет работники с зарплатой менее 30 тыс. руб. (по 43%). Ради работы рядом с домом готовы поступиться частью заработка 48%.

Опрос проведен 5--10 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 348 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения из ИТ-сферы вновь оказались в числе самых высокооплачиваемых вакансий в России на удалённой работе.

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