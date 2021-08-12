Сыктывкар, 12 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Следком Коми проводит доследственную проверку в связи с гибелью 12-летнего ребенка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, накануне, 11 августа мальчик утонул в реке Большая Визинга.

Главное управления МЧС по Республике Алтай 04.mchs.gov.ru Водолаз

«Следователь провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося. Тело утонувшего подростка найдено», — сообщили в СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области утонула 9-летняя девочка, которая купалась в реке без взрослых.