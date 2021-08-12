Верхнезейск, , 12:40 — REGNUM В России не должна повториться тяжелая политическая и экономическая ситуация, которая была в стране в 90-х годах прошлого века. Об этом 12 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, которые обучаются по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем», — сказал он в ответ на вопрос о побудительных мотивах решения стать главой списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре.

Также Шойгу уточнил, что он уже вел аналогичную партийную работу в 90-х, в момент, когда Россия была в тяжелейшей ситуации и в ней падало доверие к власти, а также происходила стагнация экономики.

«Кампания была тяжелой, за 60 дней пришлось побывать в 59 субъектах Российской Федерации», — добавил глава Минобороны РФ.

При этом он подчеркнул, что с того времени страна кардинальным образом изменилась и отметил, что он благодарен за доверие возглавить партийные списки на текущем этапе строительства государства.

Кроме этого, он указал, что по сравнению с 1990-ми годами кратно увеличилась ответственность и за уже сделанное, и за качественную реализацию предстоящих планов.

«По этой части стало сложнее: много сделано, но кратно выросла ответственность. Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано», — рассказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнезейске.