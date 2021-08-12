В Красноярском крае скончались ещё 24 пациента с коронавирусной инфекцией
Красноярск, 12 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 24 пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 августа в региональном оперативном штабе.
Дарья Драй ИА REGNUM
Койки
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За всё время жертвами коронавирусной инфекции стали 4732 жителя Красноярского края.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в регионе выявлено 96 586 носителей коронавируса, выздоровели 82 463 человека.