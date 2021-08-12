Москва, 12 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Государство начало оказывать беспрецедентную по своим масштабам помощь семьям с детьми. Об этом 12 августа сообщила лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Семья

По словам общественницы, поддержка в 10 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе в одних регионах покрывает все расходы семей к 1 сентября, а в других — только часть.

«В одном регионе это может быть и 8 тыс. рублей, а в другом и 30 тыс. Что такое 10 тыс. рублей? Это очень хорошая поддержка. Мы от «Совета матерей» хотим выразить благодарность президенту и правительству за то, что такая поддержка есть. Если бы этой поддержки не было, было бы намного сложнее. К тому же во многих семьях 2−3 ребенка, а это уже 20−30 тыс. так что сегодня государство оказывает беспрецедентную помощь», — сказала Буцкая.