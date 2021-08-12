Москва, , 12:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата нижней палаты парламента Петра Пимашкова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Петра Ивановича. Светлая память», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он напомнил, что 15 лет Пимашков был главой Красноярска, многое сделал для города и его жителей.

«С 2011 года он работал в Государственной думе, активно участвовал в законотворчестве. Его уважали коллеги, поддерживали избиратели», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы VI и VII созывов Пимашков.

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