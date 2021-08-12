Пекин, 12 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Попытки Вашингтона оказать содействие Тайваню в получении статуса наблюдателя при Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ), которая является высшим органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимающим решения, вызвало резкое недовольство Китая. Об этом 12 августа заявило министерство иностранных дел КНР.

Iecs США и Китай

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопрос Тайваня имеет «особо деликатный характер» и Пекин настаивает на соблюдении США двусторонних договоренностей, касающихся принципа «одного Китая».

«Китай выражает Сенату Конгресса США резкое недовольство и решительный протест, — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС. — Не нужно посылать ошибочные сигналы тайваньским сепаратистам».

В МИД отметили, что уже сделали американской стороне серьёзное представление по данному поводу.

Напомним, законопроект, который предполагает содействие Госдепа США получению Тайванем статуса наблюдателя при ВАЗ, на прошлой неделе был одобрен Сенатом Конгресса США. Вашингтон активно выступает за приглашение Тайбэя на её сессию.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе власти Китая выразили решительный протест США из-за намерений Вашингтона поставить Тайваню американское вооружение на сумму $750 млн. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «продажа оружия США Тайваню — грубое вмешательство во внутриполитические дела Китая».