Тегеран, , 12:33 — REGNUM Посла России в Иране Левана Джагаряна пригласили в министерство иностранных дел республики из-за его фотографии с послом Великобритании в Тегеране. Об этом 12 августа сообщили в российском посольстве.

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«Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности на фотографию, опубликованную совместно с послом Великобритании в Тегеране Саймоном Шерклиффом», — сообщили в посольстве.

В российском посольстве уточнили, что фотография «не имеет антииранского контекста, мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа».

Фото было сделано во время встречи Джагаряна с британским послом в Иране Саймоном Шерклиффом на «исторической лестнице», где проходила Тегеранская конференция 1943 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании вызвал иранского посла Мохсена Бахарванда в связи с инцидентом с танкером Mercer Street в Аравийском море.

В британском МИДе призвал власти Ирана немедленно прекратить действия, которые подрывают международную безопасность, и гарантировать свободу навигации в регионе. Лондон считает, что Тегеран «очень вероятно» несёт ответственность за произошедшее с танкером.

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