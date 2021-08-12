Саранск, 12 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 12 августа выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 704 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Svo.aero Тест на COVID-19

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За последние сутки в республике выписаны 50 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 604 жителя Мордовии. 435 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2665 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 августа в инфекционных стационарах республики лечение получал 1281 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1899 человек.