Москва, 12 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Москве в преддверии выборов запустили программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе», сообщает 12 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

(сс) Mediamodifier Онлайн

Участниками программы станут жители столицы, решившие проголосовать онлайн на выбора в Госдуму в сентябре.

«Розыгрыш будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября», — рассказали в мэрии.

Избиратели смогут выиграть бонусные баллы и побороться за суперприз — автомобиль или однокомнатную квартиру в Москве. Зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании можно до позднего вечера 13 сентября. Для этого нужно иметь регистрацию в столице и обладать избирательным правом.