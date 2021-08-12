Москва, 12 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Уменьшение в России выдачи ипотечных кредитов может привести к большим рискам для девелоперов и для всей экономики в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Fishki.net Ипотека

«Уменьшение выдачи ипотечных продуктов приведет к понижению спроса на недвижимость и корректировке стоимости жилья в сторону уменьшения. Застройщики будут «прятать» снижение цен в маркетинговые оболочки (скидки, рассрочки), а также будут предлагать дополнительные маркетинговые «фантики» для оживления спроса на жилье (лужайки для йоги, парковки для электроскутера на балконе и т. д.)», — сказала Школьная.

При этом она подчеркнула, что ипотека — не единственный фактор, влияющий на стоимость жилья.

«В условиях снижения доходов населения девелоперам придётся искать комплекс мер, направленных на улучшение экономики своих проектов, — сказала Школьная. — Например, использовать новые технологии строительства, более творчески подходить к планировкам, отделкам, учитывать недостаточную оснащенность социальной инфраструктурой и прочее, а также надеяться на меры поддержки на федеральном и региональном уровне (эксперимент с льготами по ипотеке показал, что спрос государство умеет поддержать)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в России продолжится тренд на падение доли одобряемых заявок на получение ипотечного кредита.