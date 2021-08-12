Москва, 12 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В России продолжится тренд на падение доли одобряемых заявок на получение ипотечного кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

AlexanderStein Ипотека

«Когда доля заемщиков с крайне высоким показателем долговой нагрузки (свыше 80%) составляет почти четверть (24%) от объёма выданных ипотечных продуктов, то основные меры, которые будут предприниматься регуляторами рынка, — стабилизация цен и недопущение значительного ухудшения качества кредитного портфеля. Что, собственно, сейчас и происходит — мы видим снижение доли одобряемых заявок по ипотеке и стабилизацию цен на недвижимость», — сказала Школьная.

По ее словам, этот тренд продолжит до конца 2021 года.

«Главные факторы для возврата к предыдущим показателям одобрения ипотечных заявок — быстрые темпы восстановления экономики, повышение уровня реальных располагаемых доходов населения, снижение стоимости жилья, корректировка условий выдачи ипотеки», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в России тренд на снижение количества одобренных ипотечных кредитов продлится до конца 2021 года, а может быть, и дольше.