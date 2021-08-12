Обнинск, Калужская область, 12 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Администрацию Обнинска Калужской области 12 августа посетили участники Олимпийских игр в Токио Анастасия Фесикова и Михаил Вековищев. Для Анастасии Фесиковой это была четвертая Олимпиада, Михаил Вековищев принял участие в соревнованиях олимпийского уровня впервые и завоевал в Токио серебряную медаль на дистанции 4×200 метров вольным стилем. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru На встрече с лучшими спортсменами Обнинска

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова заявила, что город гордится олимпийцами, воспитанными в обнинских спортивных школах Олимпийского резерва.

«Вы настоящий пример для всех спортсменов, они смотрят на вас и понимают, что необходимо бороться, продолжать ставить высокие цели и обязательно стараться их достигать!», — отметила Татьяна Леонова.

Олимпийцы рассказали о том, что поддержка болельщиков, родных и близких чувствовалась даже на большом расстоянии, несмотря на пустые трибуны. На встрече шла речь о перспективах развития спортивной инфраструктуры Обнинска на ближайшие годы.

На встрече присутствовали глава городского самоуправления, председатель обнинского городского собрания Геннадий Артемьев, чемпион Мира и чемпион Европы по плаванию Сергей Фесиков, тренер-преподаватель Сергей Загацкий, председатель комитета по физической культуре и спорту Константин Олухов и директор спортивной школы Олимпийское резерва «Олимп» Александр Трушков.