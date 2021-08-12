Автобус с ярославскими студентами попал в аварию по дороге в Крым
Ярославль, 12 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. 12 августа на трассе «Дон» в Липецкой области попал в аварию автобус, перевозивших студентов Ярославского государственного университета имени Демидова. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧЕпыжи».
Автобус столкнулся с фурой, которая ехала впереди на 457-м километре трассы «М-4». Ректор ЯрГУ Александр Русаков подтвердил корреспонденту ИА REGNUM информацию о ДТП.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM очевидец, ехавший в автобусе, водитель получил серьезные травмы. Его зажало в кабине, понадобилась помощь спасателей. По словам очевидца, авария произошла из-за резкого торможения впереди идущей фуры. Студенты ехали на отдых в Крым, автобус представила туристическая фирма.
Право на отдых в Крыму получают лучшие студенты ЯрГУ.