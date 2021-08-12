Ярославль, 12 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. 12 августа на трассе «Дон» в Липецкой области попал в аварию автобус, перевозивших студентов Ярославского государственного университета имени Демидова. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧЕпыжи».

Телеграм-канал «ЧЕпыжи» Последствия ДТП

Автобус столкнулся с фурой, которая ехала впереди на 457-м километре трассы «М-4». Ректор ЯрГУ Александр Русаков подтвердил корреспонденту ИА REGNUM информацию о ДТП.

«Случилось обычное ДТП, которые не привело к тяжёлым физическим травмам. По крайней мере среди студентов — это 100 процентов. Возможно пострадал водитель, этим занимаются медики сейчас. Из студентов — это ссадины и ушибы. Они все осмотрены врачами, которые были вызваны немедленно кураторами. Только двоим потребовалась медицинская помощь, связанная с тем, чтобы зашить там повреждения, скорее косметическое, нежели угрожающее чему-то», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Русаков.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM очевидец, ехавший в автобусе, водитель получил серьезные травмы. Его зажало в кабине, понадобилась помощь спасателей. По словам очевидца, авария произошла из-за резкого торможения впереди идущей фуры. Студенты ехали на отдых в Крым, автобус представила туристическая фирма.

«Новый автобус сейчас нашли, и он должен вместе с ними сейчас продолжить движение в Крым. Никто из студентов не захотел вернуться домой, все решили ехать на отдых», — рассказал Александр Русаков.

Право на отдых в Крыму получают лучшие студенты ЯрГУ.