Ставрополь, 12 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 1 сентября приступят к работе в школах новые сотрудники — советники директоров по воспитательной работе. Регион стал одним из десяти субъектов РФ, вошедших в список пилотных, на которых будет отрабатываться нововведение Министерства просвещения РФ.

Admobninsk.ru Молодой педагог

В штаты 375 школ Ставрополья войдут в общей сложности 400 советников, которые в течение полугода занимались по специальной программе повышения квалификации и на практике опробовали ее в Международном детском центре «Артек».

"В новом проекте принимают участие 375 ставропольских школ из всех 33 муниципальных и городских округов. Порядка 400 советников приступят к своей работе уже 1 сентября», — написал на своей странице в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Читайте также: Советники по воспитанию появятся в школах России с марта 2021 года