Пекин, 12 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Компания Cowin, которая является суббрендом Chery, готовит новый седан Xuandu, который будет конкурировать с Kia Rio. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Cowin Cowin Xuandu

Cowin Xuandu является новой модификацией седана Chery Arrizo 7. Cowin планирует представить новинку в третьем квартале текущего года.

Модель будет предложена покупателям в пяти различных комплектациях. Внешний вид Xuandu отличается агрессивным дизайном и ярким окрасом кузова.

Под капотом Cowin Xuandu стоит такой же мотор, как у моделей Chery. Модель оснащается турбодвигателем объёмом 1,5 л мощностью 156 л. с. и 230 Нм крутящего момента. В паре с мотором идёт бесступенчатый вариатор.

Ранее компания Roewe представила изображения двух новых моделей, которые будут конкурировать с кроссоверами Haval F7 и F7x.

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