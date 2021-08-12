Тбилиси, 12 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Замглавы Национального центра по контролю заболеваемости Грузии (NCDC) Паата Имнадзе критически отозвался о том, что премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили участвовал в массовом застолье. Представитель NCDC 11 августа прокомментировал инцидент в эфире канала Pirveli.

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

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Ведущие спросили у врача, как он относится к тому, что Гарибашвили вместе с олимпийским чемпионом Лашой Бекаури отметил его золотую медаль, полученную в Токио. Фото с застолья попали в соцсети.

«Знаете что, премьер-министр тоже грузин, и он премьер этой страны. Когда это олимпийский чемпион… Я всё понимаю. Но такое застолье по поводу встречи олимпийского чемпиона… Для меня это всё неприемлемо», — сказал Имнадзе.

Напомним, ранее заместитель главы минздрава Грузии Тамар Габуния заявила, что основной причиной роста темпов распространения коронавируса в стране является то, что жители участвуют в массовых застольях.