Москва, 12 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе украинскими боевиками, сообщает 12 августа пресс-служба СКР.

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По данным следствия, 9 августа военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) произвели обстрел из гранатомётов и стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры Луганской Народной Республики, не являющихся военными целями. В результате получила ранения 55-летняя мирная жительница.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица украинских силовых структур, совершившие эти преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 августа ВСУ провели обстрел пригорода Донецка и Ясиноватой с использованием артиллерийских орудий и крупнокалиберных минометов.

В первый раз ВСУ обстреляли из подконтрольного Киеву населенного пункта Новомихайловка территорию в направлении села Луганское под Донецком, выпустив в 03:26 (совпадает с мск) 12 снарядов калибром 122 мм.

При этом позже, в 06:20, силовики Украины обстреляли Ясиноватую из находящегося под контролем украинской стороны населенного пункта Новоселовки. Всего было выпущено 12 мин калибром 120 мм.

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