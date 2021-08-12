Архангельск, , 12:23 — REGNUM В Архангельской области сменился руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор Dgeise

«Временное исполнение обязанностей руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области с 11 августа 2021 года возложено на заместителя руководителя Управления Тараса Ивановича Носовского», — уточнили в управлении.

Напомним, с 2005 года управление Роспотребнадзора по Архангельской области возглавлял Роман Бузинов.