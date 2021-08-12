Москва, 12 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов «Единой России» для участия в выборах в Госдуму РФ. В него входит 394 человека — всего партия выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

Как сообщил сегодня, 12 августа, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на выборах всех уровней «Единая Россия» выдвинула более 33 тысяч кандидатов. «Это больше, чем все парламентские партии вместе взятые. «Единая Россия» — единственная партия, которая отбирает кандидатов через прямое предварительное голосование. Это касается не только уровня Госдумы. Среди наших кандидатов самые разные люди — врачи, учителя, общественники, волонтеры. Почти половина наших кандидатов как раз представляет эти среды. Много молодежи, новых лиц в политике. Всех их объединяет стремление сделать жизнь в нашей стране лучше и желание помогать людям. Это то, что нас объединяет», — отметил Турчак.

Он напомнил, что на площадке Центризбиркома девяит политических сил подписали инициированное «Единой Россией» соглашение «За безопасные выборы».

«Наши наблюдатели — они будут присутствовать на всех участковых избирательных комиссиях, — все наши агитаторы, работники избирательных штабов сделают все, чтобы защитить людей от ковида как в ходе агитационной кампании, так непосредственно в три дня голосования», — заключил Андрей Турчак.

Напомним, 1 августа уполномоченный представитель «Единой России» подал документы в Центризбирком для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму.