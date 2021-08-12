Сеул, 12 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Банк Кореи и Центральный банк Турции подписали соглашение о валютном свопе на сумму 2,3 трлн вон (~$1,9 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей ЦБ Республики Корея.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Соглашение сроком три года может быть продлено по взаимному согласию.

Известно, что данная мера направлена на предотвращение нехватки ликвидности в случае массового единовременного оттока из страны иностранного капитала.

Ранее Южная Корея заключила аналогичные соглашения с США, Австралией, Канадой и Китаем.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.