Берген, Норвегия, 12 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Местные власти Бергена, расположенного на юго-западном побережье Норвегии, вновь ввели требование по обязательному ношению средств индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания. Об этом вечером 11 августа написала шведская газета Aftonbladet.

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«Кто угодно может заразиться где угодно. Мы не хотим находиться в той ситуации, которая у нас есть сейчас, и поэтому мы вводим новые меры», — заявила в интервью телеканалу NRK председатель городского совета Бергена Любна Джеффри.

За последнее время уровень распространения коронавирусной инфекции в Бергене вырос настолько возросло, что ежедневно в регионе регистрируется чуть более 100 новых случаев коронавируса. По данным NRK, это самый высокий показатель с ноября 2020 года.

Отмечается, что гражданам рекомендуется носить маски, если они не могут соблюдать социальную дистанцию. Маски также следует носить при поездках на такси.