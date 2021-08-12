Москва, 12 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В июле 2021 года наиболее пострадавшие от ограничительных мер отрасли экономики Москвы увеличили оборот по сравнению с докризисными показателями почти на 22%, сообщил 12 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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По его словам, совокупный оборот этих отраслей в июле составил 389,9 млрд рублей. В текущих ценах это на 21,8% выше того же месяца 2019 года и на 43,1% больше июля 2020 года.

«Торговые секторы, которые в период первой волны пандемии были включены в перечень пострадавших, в июле 2021 года увеличили оборот на 38% к июлю 2019 года, — рассказал заместитель мэра Москвы. — В целом отрасли розничной торговли, такие как торговля авто‑ и мототранспортом, запчастями, электроникой, вендинг и другие, достаточно быстро адаптировались к изменяющимся условиям работы и продолжают демонстрировать активные темпы восстановления».