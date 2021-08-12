Уфа, 12 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. 271 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в республике выявили 51 444 случая заражения этой инфекцией. Всего в регионе справились с ней 47 078 человек, в том числе 333 победили инфекцию за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в минувшие сутки в республике констатировали смерть девяти пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции в республике получили 1 028 849 человек, а завершили вакцинацию 811 150 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 августа в регионе за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом.