Стокгольм, , 12:36 — REGNUM По мере того, как боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывают все новые территории ситуация в области безопасности в Афганистане стремительно ухудшаются. В этой связи «Умеренные» требуют от правительства Швеции отчитаться перед общественностью и объяснить, что шведские власти намерены делать с местными переводчиками-афганцами, которым угрожают террористы. Об этом 11 августа сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Швеция

Официальный представитель «Умеренных» по вопросам миграционной политики Мария Малмер Стенергард пригласила министра юстиции страны Моргана Йоханссона отчитаться перед членами комитета риксдага по социальному обеспечению.

«Важно то, что дело вообще не касается престижа», — подчеркнула парламентарий в эфире радиостанции, добавив, что необходимо немедленно разобраться в происходящем.

«Но даже если что-то и происходит, то ситуация вообще выглядит непонятной», — добавила Стенергард.