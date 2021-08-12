Ростов-на-Дону, 18 января, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Указ о назначении министра по физической культуре и спорту Ростовской области подписал глава региона Василий Голубев 18 января. Руководителем ведомства стал Самвел Аракелян, до этого времени занимавший должность первого заместителя главы минспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Также известно, что Аракелян в 2006—2009 годах занимал кресло заместителя спортивного министра. В его послужном списке — работа в Ростовском областном спорткомитете, а также руководство гребным каналом «Дон».

Отметим, что Самвел Аракелян — фигура на спортивной арене заметная. Некоторое время он занимал пост главного тренера сборной России по академической гребле. По его крылом воспитаны чемпионы России и мира, но больше Аракелян известен как наставник олимпийского чемпиона Сергея Федоровцева (Ростов-на-Дону). Вместе с земляком Николаем Спиневым, Игорем Кравцовым (Магнитогорск) и Алексеем Свириным (Москва) в составе четверки парной подопечный Аракеляна выиграл «золото» в Афинах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кресло главы донского минспорта оставалось вакантным с конца сентября 2015 года. После официального вступления в должность губернатора Василий Голубев не стал продлевать контракт с некоторыми из чиновников. Среди них оказался и руководитель ведомства Юрий Балахнин. Многие связывают это с допущением критической ситуации с футбольным клубом «Ростов», которая сложилась в сезоне 2014/2015.

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