Рим, 12 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В результате лесных пожаров, которые бушуют на юге Италии, погибли три человека. Об этом 12 августа сообщает газета Repubblica.

Лесной пожар

Уточняется, что одной жертвой стихийного бедствия стал 77-летний пенсионер Марио Дзавальо, тело которого было найдено около городка Гроттерия в провинции Калабрия и который, судя по всему, пытался остановить вплотную подошедшее к его дому пламя, чтобы спасти скот.

Также указывается, что в данный момент в Калабрии сложилась самая тяжёлая обстановка с природными пожарами и местные власти обратились в Рим по поводу введения в регионе режима чрезвычайной ситуации.

Кроме того, отмечается, что у властей Калабрии вызывают наибольшее беспокойство пожары, которые бушуют уже несколько дней в районе горного массива Аспромонте и уничтожают тысячи гектаров лесов и пастбищ. Именно здесь были найдены две последние жертвы стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение ближайших дней ситуация с лесными пожарами в Якутии, Иркутской и Магаданской областях, в Эвенкийском районе Красноярского края и на юге Чукотского автономного округа усугубится.