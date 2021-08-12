Копенгаген, , 12:10 — REGNUM Гражданам Афганистана, которые работали на Данию в качестве переводчиков или в посольстве Дании в Кабуле, вместе со своими ближайшими родственниками будет предложено приехать в эту скандинавскую страну. Соглашение о помощи местному персоналу было достигнуто накануне, 11 августа, девятью из 11 партий парламента. Об этом сообщает Датское радио.

Флаг Дании gritti

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Прежде всего речь идёт о 45 принятых на месте сотрудниках посольства Дании в Кабуле с семьями, которых планируется эвакуировать как можно скорее. Всего соглашением предусмотрено, что из Афганистана будет эвакуировано около 200 человек, включая ближайших членов семьи (супругов, сожителей и неженатых детей в возрасте до 18 лет).

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно активизировались после начала вывода США своих войск и войск союзников из Афганистана, военное присутствие которых в стране продолжалось почти два десятка лет. На сегодняшний день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют более половины территории страны.

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Добавим, что с учётом сложившейся в стране опасной ситуации, США могут закрыть своё посольство в Афганистане и эвакуировать из Кабула американских дипломатов ещё до окончания августа.