Стокгольм, 12 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. По данным Национального института экономических исследований (KI), сильный рост экономики и снижение финансовой помощи со стороны правительства Швеции на фоне утихающей пандемии открывают путь для необычайно крупных объемов инвестиций, заложенных в осенний законопроект бюджета на 2022 год. Об этом вечером 11 августа написала газета Aftonbladet.

Шведская крона

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По оценкам экономистов из KI, фактор пандемии коронавируса еще будет присутствовать при экономическом планировании, однако вскоре он будет сведен на «нет», что подстегнет рост потребления домашних хозяйств.

Более того, как ожидается, правительство Швеции свернет большую часть финансовой помощи пострадавшим от пандемии бизнесам и гражданам, что позволит шведским властям использовать значительную часть государственных средств на инвестиционные проекты и проведение различных реформ.

Как правило, отмечают эксперты, в каждом бюджете правительство Швеции закладывает с этой целью до 25 миллиардов крон (€2,5 млрд). Однако теперь экономисты из KI уверены, что сумма в следующем году может составить 40 миллиардов крон (€4 млрд).