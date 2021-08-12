Москва, 12 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года производство грузовых машин (включая грузовики категории N1) в России выросло на 54,1% в годовом сравнении. Об этом сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные аналитической компании «АСМ-холдинг».

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За отчетный период предприятия в России выпустили 81,5 тыс. грузовиков. При этом выпуск отечественных грузовиков увеличился на 46,2%, до 63 тыс. экземпляров, а производство грузовых авто иностранных марок выросло на 89%, до 18,5 тыс. единиц.

Отмечается, что доля грузовиков-иномарок в общем выпуске грузовых машин в России за первое полугодие текущего года составила 22,8%. За тот же период прошлого года она составляла 18,6%.

Напомним, объём автомобильного производства в России с января по июнь 2021 года вырос на 43,2%. Всего за отчетный период было выпущено 827,9 тыс. автотранспортных средств (легковых, грузовых машин и автобусов).

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