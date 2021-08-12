Киев, , 12:06 — REGNUM Полет президента Украины Владимира Зеленского на остров Змеиный является нарушением правил безопасности и по совместительству грубой ошибкой. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны, бывший заместитель командующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Зеленский добирался вместе с остальными руководителями в одном вертолёте. Такое решение он назвал непрофессиональным и необдуманным.

«На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон», — написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля Зеленский уволил с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака и после этого практически полностью сменил руководящий состав генштаба.

9 августа президент Украины объявил о новых назначениях в руководящем составе Вооруженных сил страны, назначив новых командующих воздушными силами, десантно-штурмовыми войсками, а также новых командующих оперативного командования «Юг», «Восток», «Запад», а также заместителей начальника генерального штаба.

Читайте также: Зеленский назначил новых командующих в вооруженных силах Украины