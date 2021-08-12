Йошкар-Ола, 12 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле активно ведется строительство нового здания автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Пресс-служба правительства Марий Эл Будущее здание автовокзала в Йошкар-Оле

Работы начались в июне текущего года. В настоящее время на объекте завершены работы по забивке свай, выполнено бетонное основание под полы. Прокладывается ливневая канализация.

Вместимость зала ожидания автовокзала составит около 100 человек. Планируемая пропускная способность — 2 тыс. человек в сутки. Будут оборудованы десять павильонов для прибытия и отправления автобусов, площадка для стоянки междугородних и пригородных автобусов на 40 транспортных средств, а также парковка на 26 машиномест для жителей города.

Фасад будет оформлен в национальной цветовой гамме.

«Такой проект уже реализован в субъектах Приволжского федерального округа. Мы взяли готовый проект и привязали его к нашим городским условиям», — отметил глава республики Александр Евстифеев. Он выразил надежду, что работы будут выполнены раньше намеченного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, новое здание строится в микрорайоне «Театральный» Йошкар-Олы. Планировалось, что строительство будут завершено до конца 2021 года. Стоимость контракта на выполнение работ по строительству здания составила 100 млн рублей.