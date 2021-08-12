В чувашском Алатыре опять вспыхнул мусорный полигон
Чебоксары, 12 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Алатыре в Чувашии, где долгое время не могли потушить возгорание и задымление на полигоне твёрдых бытовых отходов, произошёл новый пожар. Об этом сообщает сегодня, 12 августа, администрация города.
По предварительной информации мэрии, «возгорание произошло извне».
«Горит верховой мусор, недавно завезённый на полигон. Сообщение передано в полицию. Проверкой занимается также и МЧС. Виновному грозит наказание», — говорится, в частности, в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, впервые о возгорании на мусорном полигоне в Алатыре стало известно 25 июня, город накрыл смог. В конце июня местные власти заявляли, что процесс тления происходит на 55% площади всего полигона, а причиной назвали «самовоспламенение глубинных слоёв отходов произошло из-за наступления аномальной жары».
В начале июля прокуратура Чувашии заявила, что при эксплуатации полигона не проводилась работа по уплотнению и промежуточной изоляции отходов грунтом, возбудив административные дела. 10 августа администрация Алатыря проинформировала о завершении работ «по ликвидации задымления на городском полигоне ТБО»: всего было завезено более 16,6 тыс. тонн грунта.
Подробнее:Город в дыму: в чувашском Алатыре тлеет 55% площади мусорного полигона