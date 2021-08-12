Чебоксары, 12 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Алатыре в Чувашии, где долгое время не могли потушить возгорание и задымление на полигоне твёрдых бытовых отходов, произошёл новый пожар. Об этом сообщает сегодня, 12 августа, администрация города.

Cap.ru На полигон ТБО в Алатыре вывезено 16,6 тыс. тонн грунта

По предварительной информации мэрии, «возгорание произошло извне».

«Горит верховой мусор, недавно завезённый на полигон. Сообщение передано в полицию. Проверкой занимается также и МЧС. Виновному грозит наказание», — говорится, в частности, в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о возгорании на мусорном полигоне в Алатыре стало известно 25 июня, город накрыл смог. В конце июня местные власти заявляли, что процесс тления происходит на 55% площади всего полигона, а причиной назвали «самовоспламенение глубинных слоёв отходов произошло из-за наступления аномальной жары».

В начале июля прокуратура Чувашии заявила, что при эксплуатации полигона не проводилась работа по уплотнению и промежуточной изоляции отходов грунтом, возбудив административные дела. 10 августа администрация Алатыря проинформировала о завершении работ «по ликвидации задымления на городском полигоне ТБО»: всего было завезено более 16,6 тыс. тонн грунта.

Подробнее:Город в дыму: в чувашском Алатыре тлеет 55% площади мусорного полигона