Стокгольм, 12 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Правительство Швеции подписало соглашение о покупке ковид-вакцины с производителем Novavax. Об этом 11 августа было сообщено на сайте правительства страны.

Вакцина

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«В общей сложности речь идет о 2,2 миллиона доз, которые, при условии утверждения, будут доставлены в основном в течение 2022−2023 годов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае одобрения препарата Швеция получит доступ к вакцине, разработанной с использованием спайк-белка.

«В вакцине, при создании которой использовался спайк-белок, применяется технология, отличная от технологии мРНК-вакцины, и она может оказаться подходящей для некоторых людей», — говорится в пресс-релизе правительства.