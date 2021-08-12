Стокгольм, 12 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В следующем году в Швеции традиционный лыжный забег Васалоппет на 60 000 участников состоится в традиционном формате. Как заверили организаторы мероприятия, оно состоится без подготовки к соблюдению антикоронавирусных ограничений. Об этом вечером 11 августа сообщила газета Aftonbladet.

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«Мы решили больше не проводить обширное рассмотрение различных альтернатив, как проводить забег, что мы делали в прошлом году», — заявил в интервью новостному агентству TT директор мероприятия Йохан Эрикссон.

Отметим, что Васалоппет проводится в Даларне в честь короля Густава Васы. Традиционно в мероприятии принимают участие тысячи любителей лыжного спорта. В прошлом году в нем смогли поучаствовать только 20 000 человек.