Оттава, , 12:04 — REGNUM 11 августа суд в КНР приговорил канадца Майкла Коврига к 11 годам тюрьмы за шпионаж, что лишь только обострило отношения между Пекином и Оттавой. Однако в своей статье от 12 августа журналистка шведского телеканала SVT Тильде Левин написала, что приговоров вовсе не был сенсацией, учитывая то, что доля обвинительных приговоров в китайских судах «составляет 99%».

За шпионаж Ru.mystockphoto.com

«Дома у себя в Канаде Майкла Спавора и Майкла Коврига называют «Два Майкла». Однако, никакого отношения друг к другу они не имели несмотря на то, что были арестованы в один и тот же день более двух с половиной лет назад, а позже обвинены в шпионаже. И у них есть еще одна общая черта: они были арестованы через девять дней после ареста гражданина Китая Мэн Ваньчжоу в Ванкувере», — написала Левин.

Согласно официальной статистике, отмечает шведская журналистка, доля обвинительных приговоров в Китае варьируется в пределах микроскопических 0,02% и составляет от 99,94% до 99,96%.