Москва, 12 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В России тренд на снижение количества одобренных ипотечных кредитов продлится до конца 2021 года, а может быть, и дольше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Мы можем наблюдать статистику, касающуюся снижения процента одобрения заявок на кредит. Это обусловлено несколькими причинами. Банки не хотят увеличивать риски. Ведь каждый выданный кредит может увеличить впоследствии объем просроченной задолженности. Это уже два серьезных фактора для банка. Помимо этого, растет не только общий объем кредитования, но и объем кредита на конкретное лицо. В случае неблагоприятной ситуации человек уже будет выбирать, что в первую очередь ему закрывать», — сказал Ермилова.

Как полагает Ермилова, до конца 2021 года и даже дольше тренд на снижение количества одобренных кредитов может продлиться.

«Поскольку ряд программ пока действуют под сниженную ставку, экономика еще не до конца восстановилась после пандемии, инфляция растет, а значит, доходы населения обесцениваются, — пояснила экономист. — Застройщики, видя тенденцию к сокращению спроса на жилье, могут снизить стоимость недвижимости, предложить различные программы для покупателей, чтобы быстрее его реализовать. Однако это будет серьезная мера, ведь не все субъекты к настоящему времени смогли восстановить допандемийные объемы продаж и строительства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что средняя ипотечная ставка в России может вырасти до 9%.